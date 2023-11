Business news: in prima metà di novembre inflazione Messico al 4,32 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà di novembre l'indice dei prezzi al consumo in Messico è aumentato del 4,32 per cento su anno, in aumento rispetto al 4,25 per cento registrato - sempre su base annua - nella seconda metà di ottobre. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica messicano (Inegi), segnalando che l'incremento sul periodo è stato dello 0,363 per cento. Il leggero incremento, in controtendenza dopo mesi di calo, allontana parzialmente la corsa dei prezzi dal livello obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico), pari al 3 per cento, con una tolleranza di un punto percentuale in più o in meno. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha registrato a ottobre un incremento dello 0,20 per cento sul mese e del 5,31 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - è aumentato dello 1,96 per cento su anno e aumentato dello 1,41 per cento sul periodo. (Mec)