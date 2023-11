Business news: Brasile, in terzo trimestre disoccupazione al 7,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023, l'indice di disoccupazione in Brasile è calato al 7,7 per cento (dal precedente 8 per cento). Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge). Il dato è influenzato soprattutto dalla contrazione registrata nello Stato di San Paolo, motore economico del Paese, dove la disoccupazione è scesa dal 7,8 a l 7,1 per cento. Disoccupazione in calo anche negli Stati di Maranhao (dall'8,8 al 6,7 per cento) e di Acre (Dal 9,3 al 6,2 per cento). Nel confronto tra sessi, la disoccupazione interessa il 6,4 per cento della popolazione attiva maschile e il 9,3 per cento di quella femminile. (Brb)