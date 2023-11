Business news: Perù, l'economia crescerà del 3,1 per cento tra il 2024 e il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia peruviana è in recupero ed è destinata a crescere in media del 3,1 per cento nei prossimi due anni. Lo ha previsto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Alex Contreras, durante il dibattito in parlamento sulla legge di bilancio, in corso in questi giorni. I ministri del governo peruviano stanno discutendo in plenaria la manovra, che al momento ammonta a 241 miliardi di sol, pari a poco più di 59 miliardi di euro. (Brb)