Sierra Leone: authority aviazione invita compagnie a riprogrammare i voli, spazio aereo rimane aperto

- L'autorità per l'aviazione civile della Sierra Leone ha ordinato alle compagnie aeree di riprogrammare i voli dopo il coprifuoco nazionale imposto dal governo in risposta all'attacco condotto contro una caserma della capitale uomini armati non identificati, in quello che è stato interpretsto come un tentativo di colpo di Stato. In una nota, l'authority ha affermato che i passeggeri dovrebbero essere ricollocati sui voli disponibili dopo la revoca del coprifuoco, specificando che lo spazio aereo del Paese rimane aperto. Alle prime ore di oggi, un gruppo di uomini armati ha tentato di entrare con la forza nell’armeria militare della caserma Wilberforce della capitale, Freetown. Il governo sierraleonese ha dichiarato di aver sventato l'azione e di aver respinto gli aggressori. Un coprifuoco è stato dichiarato a livello nazionale con effetto immediato e ai cittadini è stato “vivamente consigliato" di rimanere a casa. Il presidente Julius Maada Bio ha detto che la situazione è rientrata alla normalità, sebbene nella capitale siano stati uditi sporadici colpi di arma da fuoco nelle vicinanze della caserma. (segue) (Res)