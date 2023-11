Sierra Leone: authority aviazione invita compagnie a riprogrammare i voli, spazio aereo rimane aperto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione politica nel paese dell’Africa occidentale è rimasta tesa dopo la rielezione del presidente Julius Maada Bio nelle contestate elezioni di giugno, dove Bio è stato ufficialmente rieletto per un secondo mandato con il 56 per cento dei voti, un esito non riconosciuto dal principale candidato di opposizione Samura Kamara. In vista della ricandidatura di Bio, ad agosto del 2022 nel Paese sono scoppiate violente proteste antigovernative nelle quali sono morte almeno 31 persone, sei delle quali agenti di polizia. Il Paese dell'Africa occidentale è uscito di recente da una sanguinosa guerra civile che si è conclusa nel 2002 con un bilancio di oltre 50 mila morti. Il tentato golpe di oggi è stato condannato dalla Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao), che in una nota ha detto di aver appreso “con assoluto ribrezzo” la notizia del “complotto attuato da alcuni individui per impossessarsi di armi e disturbare la pace e l’ordine costituzionale in Sierra Leone”, e ha chiesto con forza che i responsabili vengano arrestati e giudicati per i loro atti illegali. La Cedeao “ribadisce la sua tolleranza zero nei confronti dei cambi di governo incostituzionali”, si legge nella nota, in cui il blocco regionale ha inoltre espresso il suo sostegno al governo ed al popolo sierraleonese “per approfondire la democrazia e la buona governance, per consolidare la pace, nonché nel promuovere lo sviluppo socio-economico” del Paese. Sui fatti di oggi si è espressa anche l’Unione europea chiedendo il rispetto dell’ordine costituzionale in Sierra Leone. “L'Ue è preoccupata per le notizie dalla Sierra Leone. L’Ue chiede il rispetto dell’ordine costituzionale. Non esiste alcuna giustificazione per il sequestro forzato delle caserme militari. Incoraggiamo fortemente tutti a rispettare il coprifuoco in corso”, si legge in una nota della delegazione europea pubblicata su X. “L'Ue continuerà a sostenere tutti coloro che si impegnano per una Sierra Leone pacifica e democratica”, si legge. (Res)