Roma: Conte, al XII Municipio per "Alberi per il futuro", missione far tornare a respirare l'Italia

- "'Invece di costruire e inviare armi a più non posso in ogni parte del mondo sarebbe più utile piantare miliardi di alberi'. Ispirati dalle parole del nostro indimenticato Matteo Incerti, stamattina ci siamo ritrovati a Roma, con tante amiche e amici del XII Municipio per la piantumazione di alcuni alberi in un’area verde comunale", scrive su X il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che ha partecipato all'evento "Alberi per il futuro". "Lo stesso stanno facendo i nostri gruppi territoriali insieme a tanti cittadini in tutto il resto del Paese. Con il ricordo di Matteo e con la missione di riempire l'Italia di verde e di farla tornare a 'respirare'", conclude. (Rin)