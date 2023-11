Ischia: Musumeci, non esiste rischio zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono stato a Casamicciola, sull’Isola d’Ischia, ad un anno dalla calamità franosa che fece dodici vittime. Ho testimoniato la vicinanza del governo Meloni ed ho esortato ad andare avanti". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. "Andare avanti significa guardare al futuro con la speranza che il sacrificio di chi ha perso la vita non sia stato vano. La ricostruzione, iniziata subito dopo la tragedia, si può fare in mille modi ma, soprattutto, dev’essere fatta bene, per evitare che eventi come quello possano ripetersi. Non esiste rischio zero, ogni territorio è esposto a criticità, ma gli effetti delle calamità possono essere mitigati, anche con il lavoro di prevenzione, che coinvolga tutti, nessuno escluso, tanto nelle istituzioni quanto nel privato. Nessuno può tirarsi indietro. La prevenzione dev’essere frutto di una corale mobilitazione di coscienze", conclude.(Rin)