Serbia: premier Brnabic vede agricoltori in protesta, raggiunto “buon compromesso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia Ana Brnabic ha incontrato oggi a Kisac i rappresentanti degli agricoltori della Vojvodina, che hanno iniziato a manifestare ormai oltre dieci giorni fa, bloccando alcune arterie del Paese, per chiedere l’abolizione delle accise sui carburanti, la regolamentazione del mercato dei trasporti e dello scarico delle merci, nonché maggiori sussidi, prestiti agevolati e premi sulla produzione. Brnabic, citata dall’agenzia di stampa “Tanjug”, ha spiegato che è stato raggiunto “un buon compromesso”, precisando tuttavia che è stato deciso di incontrarsi nuovamente mercoledì per continuare le discussioni. Da parte loro, i rappresentanti degli agricoltori hanno assicurato che non proseguiranno i blocchi stradali. (Seb)