Rifiuti: Rocca, 5 milioni per differenziata a Roma, presto 15 milioni per Comuni Lazio

- La Regione Lazio ha stanziato 5 milioni di euro per implementare la raccolta differenziata a Roma e presto arriverà un bando da 15 milioni di euro per sostenere i Comuni del Lazio sempre sulla differenziata. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Abbiamo stanziato 5 milioni di euro per implementare la raccolta differenziata a Roma: la Capitale, infatti, doveva raggiungere il 65 per cento nel 2012. Ma i dati ci dicono che, nel 2021, eravamo fermi al 44,98 per cento - spiega Rocca -. La Regione Lazio punterà fortemente ad implementare la differenziata, le politiche per lo smaltimento dei rifiuti e l'economia circolare. In vista del Giubileo 25 dovremo fare, tutti insieme, uno sforzo straordinario: tra qualche mese uscirà un bando che stanzierà 15 milioni di euro per sostenere i comuni del Lazio sulla differenziata - annuncia Rocca -. Il rispetto dell'ambiente è un requisito fondamentale per il benessere e la qualità della vita dei cittadini. La Regione Lazio sarà sempre accanto ai Sindaci e agli amministratori, di qualsiasi parte politica, contribuendo fattivamente allo sviluppo dei nostri territori", conclude il governatore. (Rer)