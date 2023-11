Ucraina: comandante forze armate, la guerra potrebbe espandersi a sud e ad est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Russia continua ad aumentare la produzione di armi e a migliorare le tecnologie con l’aiuto dei suoi alleati, la guerra in Ucraina potrebbe espandersi ulteriormente a sud e ad est. Lo ha detto all’emittente televisiva statunitense “Abc News” il comandante delle forze armate ucraine responsabile della difesa del confine settentrionale, tenente generale Serhiy Naev. “Ci stiamo preparando. Stiamo costruendo difese, posizionando mine e addestrando i nostri soldati", ha spiegato Naev. "Comprendiamo che attualmente è in corso una guerra per le risorse. La Federazione Russa ottiene le sue risorse con l'aiuto di un ‘asse del male’, con Corea del Nord e Iran", ha affermato il comandante ucraino. “Noi, con l’aiuto dei nostri partner, ricevendo attrezzature di difesa aerea, ci opponiamo grazie alle loro risorse. Bisogna capire che la riduzione degli aiuti colpirebbe davvero le nostre capacità di difesa. Ma combatteremo con quello che abbiamo”, ha aggiunto Naev. (Was)