Sicurezza: Usic, vandalizzate auto Carabinieri nel bresciano, atto grave

- "L'Unione sindacale italiana Carabinieri (Usic) esprime piena solidarietà ai colleghi della Compagnia di Breno (BS) e alle loro famiglie per l'aggressione subita. Le autovetture dei colleghi, infatti, sono state pesantemente vandalizzate. Un gesto grave e inqualificabile che condanniamo fermamente", dichiara, in una nota, Davide Dal Piaz, segretario generale per la regione Lombardia dell'Usic. "I nostri colleghi sono in servizio per proteggere i cittadini e garantire la sicurezza pubblica. Chiunque decida di aggredire un carabiniere, aggredisce lo Stato e la democrazia", conclude. (Com)