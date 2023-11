© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESecondo appuntamento del Forum della Mobilità organizzato dal Comune di Milano dal titolo “I numeri della mobilità: come cambia il modo di muoversi in città e come si vive lo spazio urbano”. Intervengono, tra gli altri: Arianna Censi, assessora alla Mobilità; Gioia Ghezzi, Presidente ATM; Marco Piuri, Amministratore delegato Trenord; Alessandro Perego, Presidente Amat.Biblioteca Sormani, in via Francesco Sforza, 7 (ore 9:30)L’assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello interviene alla cerimonia di apertura di "Call Tech Action".SDA Bocconi, via Sarfatti, 10 (ore 10)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa all'evento "RiconosciLo" durante il quale vengono consegnate le targhe ai nuovi musei riconosciuti da Regione Lombardia.Palazzo Lombardia, ingresso N4, sala Biagi (ore 10)Riunione itinerante dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.Monastero di Santa Giulia, Via dei Musei, 81 Brescia (ore 10)VARIEPresentazione del Rapporto su "Sussidiarietà e... governo delle infrastrutture”. Intervengono, tra gli altri: Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri; Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Armando Brunini, CEO di SEA e Presidente di ACI Europe; Andrea Gibelli, Presidente esecutivo di FNM; Roberto Tomasi, Amministratore Delegato Autostrade per l’Italia; Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la SussidiarietàTorre PwC, ingresso Hall piano, Piazza Tre torri, 2 (ore 10)XXI edizione di Italia Direzione Nord, con il titolo "Riflessioni sulla leadership". Intervengono, tra gli altri: il Presidente del Senato Ignazio La Russa; il presidente del Piemonte, Alberto Cirio: il presidente della Lombardia, Attilio Fontana; il ministro per gli affari regionale e le autonomie, Roberto Calderoli; il leader di Italia Viva, Matteo Renzi; il ministro per lo sport, Andrea Abodi; il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini che parla di nucleare con i vertici di Ansaldo, Enel, Edison, Newcleo; l'assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran; il presidente di Assolombarda Alessandro Spada; il ministro all'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin; l’ad di MM Spa Francesco Mascolo; l'ad di ATM, Arrigo Giana; il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone; il questore Giuseppe Petronzi; il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali.Fondazione Stelline, corso Magenta 61 (ore 10)Inaugurazione della rinnovata sede dell’Archivio del lavoro di Sesto San Giovannivia Breda 56, Sesto San Giovanni (ore 10)World Manufacturing Forum. Intervengono, tra gli altri: vi sono Diego Andreis, World Manufacturing Foundation; Attilio Fontana, Regione Lombardia, Francesco Buzzella, Confindustria Lombardia; Jagjit Singh Srai, University of Cambridge; Monica Poggio, Bayer Italia.Sede di Sdf, via Cassani, 14 Treviglio/Bg (ore 12)Evento “Top500+” promosso da Assolombarda in collaborazione con PwC e Banco BPM, per presentare l’analisi del tessuto imprenditoriale di Monza e Brianza, i dati sull’andamento economico e sulle prospettive 2024 delle imprese del territorio con un affondo sulla sostenibilità e in particolare sul reporting. Intervengono, tra gli altri: Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Ermete Realacci, Presidente di Fondazione Symbola; Giovanni Caimi, Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda e Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia.Villa Reale, viale Brianza 1, Monza (ore 17) (Rem)