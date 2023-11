© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici ostaggi israeliani liberati oggi dal movimento estremista palestinese Hamas sono stati consegnati alle Forze di difesa di Israele (Idf) e allo Shin Bet, che li stanno accompagnando alla base di Hatzerim. Lo hanno reso noto le stesse Idf in una nota. “Un altro civile è atterrato in ospedale poco fa. Parallelamente, altri quattro ostaggi sono in viaggio verso il valico di Rafah”, aggiungono le Idf. (Res)