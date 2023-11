Libia: Italia dona macchinari agricoli destinati alla municipalità di Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro internazionale studi agronomici avanzati del Mediterraneo di Bari (Ciheam Bari) e l’ambasciata d’Italia a Tripoli hanno consegnato oggi al ministero del Governo locale della Libia macchinari agricoli destinati alla municipalità di Sebha, il capoluogo della meridionale del Fezzan, per l’avvio di servizi a favore dei produttori cerealicoli della zona. Lo ha riferito la stessa rappresentanza diplomatica italiana sui suoi canali social. Sono stati donati, in particolare, una mietitrebbia semovente con piattaforma di taglio cereali di 6,3 metri e relativo carrello per il trasporto della barra di taglio; due trattori da campo aperto con potenza 125 kW/169 CV; un coltivatore portato a dischi chisel da 130-160 CV; due coltivatori combinati; due Seminatrici in linea per cereali e due irroratrici portate con barra da diserbo meccanica. La donazione è avvenuta nell’ambito del progetto Migliorare l’occupazione agricola nel Fezzan (Efef) finanziato dalla Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. (Res)