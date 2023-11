Bosnia: visite turistiche a Sarajevo a +36 per cento su base annua nei primi dieci mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi dieci mesi del 2023 le visite turistiche a Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, sono aumentate del 23 per cento su base annua. È quanto riporta l’agenzia di stampa “Fena”, citando gli ultimi dati statistici relativi al settore del turismo. Per quanto riguarda i pernottamenti in città, nello stesso periodo ne sono stati registrati il 26 per in più rispetto allo scorso anno. I turisti che hanno visitato Sarajevo sono arrivati complessivamente da 90 paesi. (Seb)