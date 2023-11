Medio Oriente: Sullivan, possibile rilascio di un ostaggio statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha affermato che c'è "motivo di credere" che un ostaggio statunitense sarà liberato oggi nella Striscia di Gaza. "Abbiamo motivo di credere che uno degli americani sarà rilasciato oggi", ha detto Sullivan al programma Meet the Press dell'emittente "Nbc". Sullivan ha rifiutato di fornire l'identità dell'ostaggio che potrebbe essere rilasciato, non confermando o smentendo la possibilità che si tratti di una bambina di quattro anni i cui genitori sono stati uccisi. "Abbiamo un'idea di chi sia, ma non sono nella posizione di confermarlo", ha detto. La notizia che l'ostaggio che verrà rilasciato sarebbe Abigail Edan, di quattro anni, è stata diffusa in precedenza da "Fox News", che ha detto di aver ottenuto conferma di ciò da non meglio precisate fonti ufficiali. In un'altra intervista rilasciata a "Cbs News", Sullivan ha detto che il presidente Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno in programma una chiamata più tardi oggi. Il governo di Israele e Hamas hanno concordato lo scambio di 50 ostaggi del movimento islamista palestinese con 150 detenuti nelle carceri israeliane durante la tregue, della durata di quattro giorni. Un totale di 26 cittadini israeliani, 78 palestinesi, 14 thailandesi e un filippino sono stati finora rilasciati dalla due parti dall’inizio della tregua. Venerdì, 13 bambini e anziani israeliani sono stati rilasciati da Hamas, mentre Israele ha liberato 39 donne e minori palestinesi. Sabato sera, Hamas ha rilasciato 13 israeliani – cinque donne e otto minori – mentre Israele ha liberato 39 palestinesi – sei donne e 33 minori. Durante il processo sono stati rilasciati da Hamas anche quattordici cittadini thailandesi e un filippino.(Was)