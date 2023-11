Pnrr: Malavasi (Pd), colpo di grazia al Piano asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma con quale coraggio il governo dichiara che non ci sarà nessun definanziamento sugli asili nido se ha tagliato più di 115 mila posti con le due proposte di revisione del Pnrr? Dove sono le risorse per raggiungere i target europei? La verità è che l’obiettivo di avere almeno un posto ogni tre bambini entro due anni sfuma e si aggrava il divario sociale tra Nord e Sud". Lo afferma Ilenia Malavasi, deputata del Pd della commissione Affari sociali. "Un disastro su tutta la linea; la dimostrazione plastica che l’esecutivo Meloni non ha nessun interesse a investire sui servizi educativi per l’infanzia e sul welfare di questo Paese. Come pensano di sostenere la natalità? Come pensano di contestare abbandono scolastico, povertà educativa e dispersione? Ancora una volta a pagare il conto salato saranno le aree più fragili del Paese e i cittadini meno abbienti. Per il Mezzogiorno è l’ennesimo colpo: adesso colmare il gap con il Nord sarà impossibile perché la soppressione di una parte dei nuovi posti rende la missione ancora più difficile. Ci risparmino la retorica sulla promozione della natalità e il sostegno alla famiglia. Si tratta - conclude - solo spot e propaganda. Il governo di fatto dà il colpo di grazia al piano asili nido". (Rin)