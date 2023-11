Maltempo: Picone (Lega Municipio Roma XII), su albero caduto giustificazioni Pd vergognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'albero caduto ieri nel quartiere romano di Monteverde "la verità sta emergendo sbugiardando le parole del sindaco Gualtieri e dell'assessore Alfonsi". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega al Municipio Roma XII, Giovanni Picone. "Sì è trattato - aggiunge - di un lassismo e superficialità su decine di segnalazioni proprio su quelle alberature in cui in queste ore si sta correndo a risistemare. Ora deve essere l'anno zero della manutenzione del verde soprattutto in questo quadrante, cosa che non vediamo ad esempio in questo bilancio, che sulla cura del verde è manchevole e che rispediremo al mittente. Chiameremo di venire in aula al Municipio XII al trio Gualtieri, Alfonsi e Tomassetti per riferire sull'accaduto e per prendere decisioni immediate. Chi non se la sente o non è in grado di gestire questa situazione se ne vada pure a casa", conclude Picone. (Com)