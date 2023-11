Medio Oriente: Biden, fra gli ostaggi rilasciati anche bambina statunitense di quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abigail Idan, cittadina statunitense di quattro anni, è fra i 13 ostaggi che sono stati rilasciati oggi da Hamas nel quadro degli accordi conclusi fra il gruppo islamista palestinese ed il governo di Israele durante la tregua di quattro giorni al conflitto. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, confermando quanto anticipato in parte dal consigliere alla Sicurezza della Casa Bianca, Jake Sullivan. “Due giorni fa una nostra connazionale, una bambina di nome Abigail, ha compiuto quattro anni. Ha trascorso il suo compleanno, quel compleanno... tenuta in ostaggio da Hamas. Oggi è libera e io e Jill, insieme a tanti americani, preghiamo perché stia bene. È libera ed è in Israele adesso”, ha detto Biden oggi citato dai media. Biden ha citato la "mediazione intensiva" messa in atto dalla diplomazia statunitense, aggiungendo "non smetteremo di lavorare finché ogni ostaggio non sarà restituito ai propri cari". (Was)