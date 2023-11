Sociale: Nonna Roma, con temperature basse si torna a morire in strada, servono più interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono bastati i primi giorni di freddo a novembre "per ritrovarci dinanzi alle prime morti di mala-accoglienza. Il 9 novembre un senza dimora di 47 anni di origine moldave è stato ritrovato ad Ostia, avvolto in una coperta, privo di vita. Questa notte, con un drastico calo delle temperature, un'altra vittima: un senza dimora di 52 anni trovato su una panchina ad Anagnina". Lo comunica in una nota l'associazione Nonna Roma. "Ogni anno - sottolinea l'associazione - si ripete questa strage. Una strage non causata da condizioni climatiche ma da risposte di accoglienza ancora largamente insufficienti. Sappiamo bene come la Giunta Gualtieri abbia notevolmente implementato i posti letto per i senza dimora ma sappiamo anche che servono soluzioni strutturali e di lungo periodo. Proprio in questi giorni si sta avviando il confronto sul Piano Sociale di Roma Capitale funzionale a riscrivere un sistema unitario e omogeneo di welfare cittadino. Siamo convinti che sarà necessario, nell'ambito di questo Piano, uno sforzo di risorse economiche ulteriori per realizzare -finalmente- un modello di accoglienza permanente ed integrato. Ogni morte di una persona senza dimora è una responsabilità collettiva", conclude Nonna Roma. (Com)