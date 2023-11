Ucraina-Polonia: oltre 2 mila veicoli bloccati al confine per protesta autotrasportatori polacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della protesta nei valichi di frontiera da parte degli autotrasportatori polacchi, circa 2.100 veicoli sono rimasti bloccati senza riuscire a entrare in Ucraina. Lo ha reso noto il ministero delle Infrastrutture ucraino, ripreso dal portale d’informazione “Kyiv Independent”. Il flusso di traffico a Dorohusk-Yahodyn, la più grande via per il transito di merci dell'Ucraina, si attesta solitamente a 680 camion al giorno. Secondo il dicastero ucraino, lì oggi sono riuscite a passare solo poche decine di mezzi. Gli autotrasportatori polacchi hanno iniziato a bloccare i valichi di frontiera il 6 novembre scorso per protestare contro la liberalizzazione delle regole di trasporto dell'Ue per i camion ucraini, causando enormi code su entrambi i lati del confine. Secondo i camionisti polacchi, i conducenti ucraini che entrano nel Paese trasportano poi merci dalla Polonia verso altri Stati, danneggiando le imprese locali che non possono eguagliare i loro prezzi più economici. (Kiu)