Thailandia: atleta paralimpico uccide la sposa e tre persone al suo matrimonio, poi si suicida

- Un atleta paralimpico thailandese ha ucciso quattro persone al suo matrimonio, inclusa la sposa, prima di suicidarsi. Lo riferisce il "Bangkok Post", secondo cui l'uomo, identificato come Chaturong Suksuk, ha inoltre ferito gravemente un uomo. Il tragico episodio si è consumato nella tarda serata di ieri in un villaggio della località Tambon Wang Nam Kheio, nella Thailandia centro-meridionale, durante la festa per il matrimonio, celebrato al mattino. Durante i festeggiamenti, alcuni testimoni hanno riferito alla polizia che lo sposo non sembrav felice per l'occasione, e che a tarda serata si è allontanato per andare alla sua macchina. Quand'è tornato, dopo pochi minuti, ha sparato uccidendoli alla moglie, alla madre e alla sorella della sposa, oltre che ad un altro ospite, rimasto gravemente ferito. Poi ha rivolto la pistola contro sé stesso e si è suicidato. L'uomo è morto sul colpo. Ex ranger e militare della Marina thailandese assegnato alla base navale di Sattahip a Chon Buri, Chaturong è diventato disabile dopo essere stato investito da un treno. Nel 2022 ha vinto una medaglia d'argento nel nuoto ai Giochi paralimpici del sud-est asiatico (Asean Para Games) ed era nella lista degli atleti che parteciperanno la settimana prossima agli World Abilitysport Games 2023, in agenda dall'1 al 9 dicembre a Nakhon Ratchasima, in Thailandia. (Fim)