Medio Oriente: Netanyahu visita la Striscia di Gaza, “riporteremo indietro tutti gli ostaggi”

- Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha visitato oggi la Striscia di Gaza, incontrando i soldati e visitando un tunnel del movimento estremista palestinese Hamas. "Stiamo facendo ogni sforzo per riportare indietro i nostri ostaggi e, alla fine, li riporteremo tutti indietro", ha detto Netanyahu durante la visita, ciato dal quotidiano israeliano “Haaretz”. Il capo del governo israeliano ha ribadito i tre obiettivi della guerra: eliminare Hamas; riportare indietro tutti i nostri ostaggi; garantire che Gaza non rappresenti nuovamente una minaccia per Israele. "Siamo convinti di avere la forza, il potere, la volontà e la determinazione per raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, ed è quello che faremo", ha detto Netanyahu, accompagnato dal capo di gabinetto, Tzachi Braverman, dal consigliere per la sicurezza nazionale israeliana, Tzachi Hanegbi, dal consigliere militare Avi Gil e il vice capo di Stato maggiore delle Forze di difesa di Israele (Idf), generale Amir Baram. (Res)