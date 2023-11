Messico: rilasciati tre giornalisti ed una quarta persona sotto sequestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giornalisti e una quarta persona che erano stati sequestrati nello Stato messicano di Guerrero sono stati rilasciati. Lo ha annunciato in un comunicato la procura generale dello Stato, precisando che "i giornalisti Nayssa N., Alberto N. e Marco Antonio N. così come Guadalupe N." sono stati rilasciati ieri in seguito al rafforzamento delle operazioni di ricerca e del dispiegamento delle autorità di sicurezza federali e statali. La stessa Procura aveva in precedenza detto di aver prova che le persone sequestrate erano ancora in vita. La Procura ha inoltre riferito di aver aperto un'indagine speciale per i crimini commessi ai danni di giornalisti e difensori dei diritti umani. Sempre ieri, secondo il portale di notizie messicano "Quadratín", sono morte tre persone in attacchi con armi da fuoco avvenuti nella regione. (Mec)