Colombia: uccisi due leader sociali nel sud-ovest

- Due leader sociali sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nei comuni di Tesalia e Nátaga, nella Colombia sud-occidentale, da gruppi armati non identificati. Lo riferisce il quotidiano "El Tiempo", precisando che secondo le prime ipotesi formulate dalla polizia si tratterebbe di azioni di gruppi locali, ma sono state aperte indagini anche sull'eventuale coinvolgimento di gruppi dissidenti. Il primo omicidio è avvenuto nel villaggio di El Vergel, nel comune di Tesalia, dove è stato assassinato il presidente del Community Action Board della zona, che era anche figlio di uno dei firmatari dell'Accordo di pace. Il leader era sulla sua moto con la figlia minorenne quando è stato aggredito da uomini armati che gli hanno sparato più volte alla testa e al torace. La figlia è rimasta illesa. Il secondo assassinio è avvenuto nel comune di Nátaga, dove è morto il leader della comunità indigena Avirama, che viveva nel villaggio El Teniente. La polizia ha fatto sapere che è stato aggredito con armi da fuoco da ignoti e per ora non ci sono prove o indizi sui responsabili. (Mec)