Arabia Saudita: Urso arrivato a Riad, seconda tappa di missione in Penisola Arabica

24 luglio 2021

- Dopo gli incontri a Doha, in Qatar, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso è arrivato a Riad (Arabia Saudita), per la seconda tappa della missione ufficiale nella Penisola Arabica. Stasera - informa una nota del ministero - il ministro avrà un incontro con una rappresentanza di imprenditori italiani e sauditi. Domani Urso incontrerà il ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita, Al-Falih, il presidente della Commissione reale per le città di Jubail e Yambou, Al Salem e il Chief of Staff del Public Investment Fund (Pif), Al-Kroud. Ciascuno dei tre incontri istituzionali in programma, sarà allargato a otto rappresentanti apicali di imprese italiane: Pirelli, EuroPort, Maire Tecnimont, Prysmian, Roboze, Deloitte, Poseidon Lng Hub e gruppo San Donato. In seguito, il ministro si recherà ad Abu Dhabi, l’ultima capitale del Golfo prevista nel programma della missione. (Com)