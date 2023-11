© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza del granchio blu resta "una situazione drammatica. Siamo arrivati a 600 tonnellate pescate, ma sta devastando tutto" potrebbe voler dire "perdere l'80 per cento della produzione di vongole". Lo ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a "In mezz’ora" su Rai3. "Abbiamo avviato uno studio per capire usi e costumi di questo granchio per evitare si diffonda ancora di più", ha aggiunto. (Rin)