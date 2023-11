Irlanda: Donohoe su rivolta a Dublino, polizia ha affrontato situazione senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivolta a Dublino che si è verificata nella giornata di giovedì a seguito di un accoltellamento all’esterno di una scuola è stata “una situazione senza precedenti” per la polizia irlandese. Lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo e ministro delle Finanze irlandese Paschal Donohoe, citato dall’emittente televisiva “Bbc”. Donohoe ha difeso il capo della polizia Drew Harris e la ministra della Giustizia Helen McEntee, che a seguito degli sconti sono stati accusati da diversi esponenti politici di non essere stati all’altezza della situazione. Il presidente dell’Eurogruppo ha riconosciuto che “l’ordine non è stato mantenuto come il Paese si aspetterebbe”, ma ha anche precisato che gli agenti di polizia hanno svolto “un lavoro eccezionale in circostanze difficili e impegnative”. A far scoppiare gli scontri a Dublino tra le forze dell’ordine e i manifestanti, che secondo Harris sono stati ispirati dall’estrema destra, era stato un accoltellamento all’esterno di una scuola da parte di un algerino naturalizzato irlandese, che aveva causato 5 feriti. Nel corso della rivolta, erano stati saccheggiati dei negozi e dati alle fiamme alcuni veicoli. Finora sono state arrestate 48 persone, ma la polizia rimane impegnata a esaminare i filmati delle telecamere a circuito chiuso per identificare tutti i responsabili dei disordini. (Rel)