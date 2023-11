Siria: Ong, caccia israeliani colpiscono l'aeroporto internazionale di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerei da guerra israeliani hanno condotto oggi un nuovo attacco contro l'aeroporto internazionale di Damasco, in Siria, un giorno dopo l'annuncio del ripristino in funzione dello scalo aereo. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio siriano con una vasta rete di fonti. I caccia israeliani hanno mirato alle piste di atterraggio, mettendo nuovamente fuori servizio l'aeroporto, incluso la base militare aerea di Mezzeh. Altre fonti legate all'opposizione siriana riferiscono di due attacchi distinti a Damasco: il primo contro i sistemi di difesa aerea; il secondo contro la pista di atterraggio dell'aeroporto internazionale di Damasco. Proprio ieri, l'Osservatorio siriano aveva segnalato il ripristino delle operazioni dello scalo aereo che serve la capitale siriana. L'aeroporto era stato chiuso il 22 ottobre quando gli aerei da guerra israeliani avevano colpito le piste di atterraggio, causando anche la morte di due persone e il dirottamento dei voli verso l'aeroporto di Latakia. Dal gennaio 2023, l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha documentato 55 attacchi di Israele in territorio siriano, di cui 40 attacchi aerei e 15 dell’artiglieria. Questi attacchi hanno provocato danni e distruzioni a circa 114 obiettivi, tra cui armi, depositi di munizioni, quartier generali, centri di comando e veicoli. Nel complesso, si stima che siano stati uccise 102 persone e ferite altri 117, alcune in modo grave. (Res)