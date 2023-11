Sierra Leone: delegazione Ue a Freetown su tentato golpe, rispettare ordine costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea chiede il rispetto dell’ordine costituzionale in Sierra Leone. Lo ha reso noto su X la delegazione dell'Ue a Freetown, in riferimento al tentato golpe di oggi da parte di un gruppo di uomini armati, che hanno attaccato una caserma militare e tentato di irrompere in un'armeria nella capitale. “L'Ue è preoccupata per le notizie dalla Sierra Leone. L’Ue chiede il rispetto dell’ordine costituzionale. Non esiste alcuna giustificazione per il sequestro forzato delle caserme militari. Incoraggiamo fortemente tutti a rispettare il coprifuoco in corso”, si legge nella nota della delegazione europea. “L'Ue continuerà a sostenere tutti coloro che si impegnano per una Sierra Leone pacifica e democratica”, conclude il messaggio. (Beb)