Cultura: l’Antico Egitto di Tutankhamon e Cleopatra in mostra a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto il fascino della civiltà egizia in 2.000 metri quadri di spazio espositivo al Wow side Shopping Center di Fiumicino, Roma. È la mostra faraonica “Da Tutankhamon a Cleopatra”, aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 19, organizzata in collaborazione con Horus Limited, la prima azienda egiziana certificata dal ministero delle Antichità nella riproduzione dei tesori di Tutankhamon. Dalla Stele di Rosetta, che ha permesso di decodificare i geroglifici egiziani, passando per i capolavori dell’arte egizia come il busto di Nefertiti e i tesori dei faraoni, fino alle quattro camere funerarie dei Tutankhamon: un viaggio tra sarcofagi, mummie e gioielli preziosi per immergersi nell’antichità suggestiva di una civiltà tra le più affascinanti e misteriose di sempre. Si tratta ovviamente di riproduzioni fedeli - ma di egual bellezza - di opere custodite in vari musei (come quello de Il Cairo e di Torino) perché nessun reperto può ormai uscire dall’Egitto. Un viaggio nel tempo tra gli usi e i costumi di una civiltà progredita reso ancora più coinvolgente dalle due postazioni di realtà virtuali durante le quali è possibile rivivere l’emozione della scoperta della tomba di Tutankhamon, durante la spedizione guidata dall’archeologo britannico Howard Carter nel 1922. Una mostra per tutti, appassionati di storia e non, destinata a grandi e a bambini per riscoprire le grandezze e i misteri dei faraoni d’Egitto.(Rin)