Libia: tutto pronto a Tripoli per la prima conferenza sulle migrazioni legali nel Sahel (2)

- La svolta è avvenuta il 25 ottobre con il memorandum d’intesa per rafforzare le migrazioni legali con il Bangladesh, volto a “facilitare le procedure lavorative”, a “migliorare le opportunità di comprensione”. Il testo, secondo l’agenzia di stampa libica “Lana”, permette alla Libia di organizzare e censire i lavoratori bengalesi, completare le loro procedure legali, organizzare il loro ingresso legale e garantire il rimpatrio nel loro Paese di origine. L’accordo, inoltre, aumenterà la cooperazione reciproca dinanzi alle sfide poste dal numero di lavoratori del Bangladesh entrati illegalmente in Libia, aggiunge l’agenzia di stampa libica. Secondo l’ultimo rapporto dell’organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), aggiornato a giugno 2023, sono almeno 23.563 i bengalesi presenti nel Paese nordafricano, pari al 3 per cento della popolazione immigrata complessiva di 703.369 persone. (segue) (Lit)