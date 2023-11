Libia: tutto pronto a Tripoli per la prima conferenza sulle migrazioni legali nel Sahel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dossier riguarda da vicino anche l’Italia, dal momento che dalla Libia sono arrivati via mare almeno 47.328 migranti illegali al 17 novembre, secondo i dati del Viminale visti da “Agenzia Nova”. Più della metà dei migranti sbarcati in Italia dalle coste libiche, circa 30 mila, è partito dalla Tripolitania, regione occidentale del Paese nordafricano sotto il controllo del governo guidato del premier Abdulhamid Dabaiba. Dalla Cirenaica, regione orientale dominata dal generale Khalifa Haftar e colpita lo scorso settembre dal devastante ciclone “Daniel”, sono invece arrivati ad oggi oltre 16 mila migranti. Secondo le ultime stime dell’Oim, dall’inizio dell’anno all’11 novembre 13.611 migranti sono stati intercettati in mare e riportati in Libia, di cui 10.352 uomini, 943 donne, 494 minori e 2.443 persone i cui dati di genere non sono disponibili. Di 939 migranti è stata invece accertata la morte, mentre 1.248 risultano ancora dispersi nei tentativi di emigrazione verso le coste europee attraverso la rotta del Mediterraneo centrale (che include sia Libia che Tunisia), per un ammontare complessivo di 2.187 persone decedute. (Lit)