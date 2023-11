Violenza donne: Malan (Fd'I), allucinante assalto a ProVita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini del violento attacco alla sede di ProVita e agli agenti che la difendevano sono estremamente preoccupanti. Si tratta di uso consapevole dell'odio e della violenza per finalità politiche", dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "E' poi allucinante che ciò avvenga in una manifestazione che si dichiara contro la violenza, e a danno di una organizzazione che non è mai stata neppure accusata del più piccolo atto di violenza. Tutto questo da parte di chi si leva a giudicare e condannare il prossimo, l'intera società e la sua cultura. Ci sono tutti gli ingredienti di una mentalità totalitaria che andrebbe respinta con determinazione da tutti e soprattutto da tutte le forze politiche", conclude.(Rin)