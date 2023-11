Ucraina-Usa: ministro Difesa Umerov sente omologo Austin, grato per “incrollabile sostegno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa ucraino ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo statunitense Austin Lloyd, che ha ringraziato “per l’incrollabile sostegno”. In un messaggio pubblicato su Facebook, Umerov ha spiegato di aver discusso con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti delle “attuali priorità di assistenza alla sicurezza”, nonché delle “misure congiunte per rafforzare le capacità dell'esercito ucraino". Inoltre, il ministro ucraino ha informato Austin in merito al massiccio attacco di massa di droni lanciato nel Giorno della memoria dell’Holodomor. (Kiu)