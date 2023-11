Libia: inviato Onu Bathily, “elezioni priorità assolta, ma ci sono molte resistenze”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare ulteriore frammentazione, la Libia necessita di elezioni, ma si riscontrano "numerose resistenze" poiché vari leader libici "non sembrano propensi" a rinnovare le istituzioni, preferendo mantenere lo status quo per continuare a trarre vantaggio economico dal settore petrolifero. Lo ha detto l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, in un’intervista alla rivista francese “Jeune Afrique”. “Dal 2011 la Libia non ha un governo stabile e legittimo. Ci ritroviamo con due governi rivali, un parlamento il cui mandato è scaduto. Le autorità di Tripoli, con cui sono in contatto le autorità internazionali, avrebbero dovuto organizzare le elezioni nel 2021, ma queste non hanno mai avuto luogo. Servono elezioni per designare un’autorità unificata, un presidente, un parlamento il cui mandato venga rinnovato. Senza questo, il Paese andrà verso una frammentazione sempre maggiore”, ha detto Bathily. (segue) (Res)