Libia: inviato Onu Bathily, “elezioni priorità assolta, ma ci sono molte resistenze” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge approvata dal Parlamento prevede per le elezioni presidenziali un secondo turno obbligatorio, indipendentemente dal punteggio del primo turno. “Anche se un candidato ottiene il 60 per cento al primo turno, ce ne sarà un secondo. Questo è solo un segno della mancanza di fiducia tra i diversi attori. La legge dice anche che le elezioni presidenziali e legislative devono svolgersi contemporaneamente e che se, per qualsiasi motivo, le elezioni presidenziali non avranno luogo, le elezioni legislative verranno annullate. Anche in questo caso è a causa della sfiducia tra le parti”, ha aggiunto l’ex ministro senegalese. “I testi prevedono anche la formazione di un governo unificato prima dell'organizzazione delle elezioni. Ma su questo non c'è accordo tra i diversi attori. La Camera dei rappresentanti intende nominare questo governo. Il problema è che lo ha già fatto creando il governo Bashagha, e non ha funzionato affatto. In questa fase si cerca quindi di far dialogare i cinque attori principali, ovvero i presidenti delle due Camere (Aguila Saleh a est e Muhammad Takala a ovest, ndr), il generale Khalida Haftar, il primo ministro Abdelhamid Dabaiba e il Consiglio presidenziale, creato nel 2021 per rappresentare le tre grandi regioni del Paese. Ma incontriamo molte resistenze”, ha aggiunto Bathily. (segue) (Res)