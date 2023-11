Libia: inviato Onu Bathily, “elezioni priorità assolta, ma ci sono molte resistenze” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà, Bathily ha comunque la sensazione che le discussioni stiano procedendo. “Il 23 novembre abbiamo formulato una nuova proposta. Abbiamo chiesto a tutti i funzionari di designare dei rappresentanti che avranno il compito di partecipare per loro conto ad una riunione preparatoria il cui scopo sarà quello di esaminare tutti i punti critici che ancora impediscono l'instaurazione di un processo elettorale. Lo scopo di questo incontro sarà quello di discutere un calendario elettorale e i punti che restano da risolvere, in modo da preparare una conferenza alla quale parteciperanno gli stessi leader. Si tratta di un progresso perché è la prima volta, dal fallimento delle elezioni del dicembre 2021, che viene messo in atto un quadro costituzionale e giuridico per organizzare le elezioni. E per garantire che questo processo rimanga il più inclusivo possibile, allo stesso tempo condurrò colloqui con altri membri influenti della società libica per garantire che le loro proposte siano prese in considerazione. Stiamo parlando di rappresentanti di partiti politici, attori militari e della sicurezza, notabili e leader tradizionali, accademici, ma anche rappresentanti della società civile, in particolare donne e giovani”, ha concluso. (Res)