Medio Oriente: Steinmeier e presidente Bundestag in visita in Israele

- Il capo dello Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier, e la presidente del Bundestag, Baerbel Bas, si sono recati in Israele per una visita di due giorni su invito del presidente del Paese, Isaac Herzog. Lo riporta l’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Nella giornata di ieri, Steinmeier aveva detto di accogliere con favore il rilascio dei primi ostaggi del movimento islamista palestinese Hamas, auspicando la liberazione di tutti i detenuti. Nella giornata di martedì, il presidente tedesco si recherà prima in Oman e poi in Qatar. (Geb)