Medio Oriente: Russia, familiari ostaggi di Hamas arrivati a Mosca

- Sono arrivati a Mosca i familiari degli ostaggi israeliani del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha reso noto l’ambasciata dello Stato di Israele in Russia, ripresa dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Oggi sono arrivati a Mosca i familiari degli israeliani tenuti in ostaggio dai terroristi di Hamas dopo gli avvenimenti del 7 ottobre. All'aeroporto sono stati accolti dal vice ambasciatore di Israele in Russia, Yulia Rachinsky-Spivakov, e dai rappresentanti dell'ambasciata israeliana a Mosca”, ha riferito la missione diplomatica. L'ambasciata ha chiarito che durante il loro soggiorno le famiglie incontreranno il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, l'ambasciatore israeliano in Russia Alexander Ben-Zvi e i rappresentanti della comunità ebraica. (Rum)