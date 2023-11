Roma: spintonano addetto vigilanza Metro A San Giovanni, denunciate 8 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno spintonato un addetto della vigilanza della stazione San Giovanni della metropolitana linea A. Per questo 8 persone, di età compresa tra i 23 e i 27 anni, sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale. È successo ieri sera, quando il gruppo di persone, composto da uomini e donne, stavano cercando di entrare nella stazione con delle bottiglie di vetro contenenti alcolici. L’addetto alla vigilanza, notando le bottiglie, li ha fermati e redarguiti. In tutta risposta, i ragazzi lo hanno aggredito spintonandolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’addetto ha sporto querela e le otto persone sono state denunciate.(Rer)