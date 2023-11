Ucraina-Russia: intelligence britannica, sistemi antiaerei S-400 spostati da Kaliningrad al fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha spostato i suoi sistemi di difesa antiaerea S-400 da Kaliningrad al fronte in Ucraina. È quanto riferisce l’intelligence britannica in un rapporto pubblicato su X dal ministero della Difesa del Regno Unito. Secondo l'intelligence di Londra, la Russia considera Kaliningrad una delle sue regioni strategicamente più sensibili, in quanto confina su tre lati con Stati membri della Nato. Pertanto, il trasferimento dei sistemi S-400 da Kaliningrad è ritenuto significativo. "Il fatto che il ministero della Difesa russo sembri disposto ad accettare rischi aggiuntivi sottolinea l’alta tensione che la guerra ha posto su alcune delle moderne capacità chiave della Russia", si legge nel rapporto. Il sistema di difesa antiaerea S-400 può essere considerato l'equivalente russo del sistema statunitense Patriot, sebbene sia una versione aggiornata dell'S-300 sovietico. (Rel)