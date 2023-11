© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scade oggi a mezzanotte il termine per la presentazione delle liste elettorali in Serbia. Lo rende noto il portale d’informazione “Fonet”. Il 17 dicembre si terranno nel Paese le elezioni parlamentari. Per lo stesso giorno sono state indette anche le amministrative a Belgrado e le regionali in Vojvodina. (Seb)