Qatar: Urso incontra Al Thani, con Doha partnership strategica tecnologica e industriale

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, nell’ambito della missione ufficiale nella Penisola Arabica, ha avuto a Doha un incontro bilaterale con il ministro del Commercio e dell'Industria del Qatar, sceicco Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani. L’incontro - si legge in una nota - ha avuto come oggetto il rafforzamento delle sinergie commerciali e industriali tra i due Paesi, con un focus su diversi settori di comune interesse, su cui è possibile consolidare la collaborazione e gli investimenti, come quello delle costruzioni, del real estate, del digitale, medico-sanitario ed energetico. Riguardo quest’ultimo, il ministro Urso ha illustrato le potenzialità dell’Italia come hub del gas europeo, nell’ambito del Piano Mattei, e come potenziale polo dell’idrogeno blu e verde, attraverso le infrastrutture del Porto di Trieste. (segue) (Com)