Pnrr: Zanella (Avs), nuovo Piano è la prova del tradimento di Meloni

- "Nella riduzione da 264 a 150 posti per gli asili nido è il senso del tradimento del Paese contenuto nel vuovo Pnrr scritto da Meloni". Lo afferma Luana Zanella, presidente di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. "Via i soldi per l’efficientamento energetico delle case private e degli edifici pubblici, più soldi per i gasdotti, molti sgravi per le imprese: mance e zero futuro nel Piano Meloni. L’Italia ha perso una ricca e unica occasione per colpa della destra", conclude. (Rin)