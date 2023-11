Sociale: domani a Ladispoli convegno associazione Nuove frontiere per 30 anni di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I nostri primi trent’anni sul territorio”: questo il titolo del convegno organizzato dall’Aps associazione Nuove Frontiere / Ets che si terrà Lunedì 27 novembre presso l’aula consiliare Fausto Cearaolo del Comune di Ladispoli (Roma) dalle ore 9:30 alle 13. È quanto si legge in una nota. I lavori - prosegue la nota - saranno aperti dalla presidente, Cesarina Olivan, a cui seguiranno gli interventi del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, del sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, dell’assessore ai Servizi Sociali e Disabilità della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, del Direttore della Uoc Asl Roma 4 di Civitavecchia per la Disabilità Adulti, Maria Anna Rossi, della portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese, del Presidente della Fish Lazio (Federazione italiana per il superamento handicap), Daniele Stavolo, e della presidente dell’Aps Oltre lo Sguardo Onlus, Elena Patrizia Improta. “Questa iniziativa nasce per festeggiare insieme i trent’anni dalla costituzione della nostra Associazione insieme al Forum del Terzo Settore e alla Fish Lazio", afferma la presidente dell’Aps Nuove Frontiere Ets, Cesarina Olivan. "Sarà un momento - aggiunge - per mettere a confronto istituzioni locali, regionali e Asl con le loro criticità e difficoltà nella gestione dei servizi e per cercare di trovare insieme proficue soluzioni. La nostra associazione è nata grazie a un gruppo di mamme che, nel lontano 1993, decisero di mettersi in campo tutte insieme per provare a fare qualcosa per i diritti negati ai loro figli". (segue) (Com)