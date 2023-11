Sociale: domani a Ladispoli convegno associazione Nuove frontiere per 30 anni di attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati trent’anni - spiega Olivan - e queste mamme hanno lottato per la qualità dei servizi di assistenza, per l’integrazione scolastica ed ora per un Durante e Dopo di Noi che sia rispettoso delle esigenze delle persone disabili. Sono cresciute negli anni e nell’esperienza ed alcune di loro, ormai, non sono più in grado di provvedere ai propri figli e sono subentrate le sorelle: veri eroi e angeli custodi, che rappresentano un valore inestimabile, soprattutto di questi tempi. Sono cresciute nel numero di nuovi soci e di progetti impegnativi, ma utili per i loro familiari. Trent’anni in cui hanno fatto varie esperienze di laboratori e di rete con altre realtà associative, mettendosi in campo fisicamente ed economicamente per realizzare una struttura a Ladispoli in Via delle Viole, dove le persone disabili sono impegnate in vari laboratori ludico-occupazionali”, conclude Olivan. (Com)