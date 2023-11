Giustizia: Costa (Az), Crosetto dice quello che ciclicamente si è verificato in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro "Crosetto ha soltanto evidenziato un argomento ricorrente nella storia del nostro Paese: le picconate inferte ai governi per via giudiziaria e le relative strumentalizzazioni delle opposizioni di turno". Lo afferma il deputato di Azione, Enrico Costa. "Dal 1994, ma anche in periodi storici precedenti, non è necessario compilare l'elenco dei membri dei vari governi (non solo di centrodestra) finiti in eclatanti inchieste concluse nel nulla. Non occorre avere informazioni privilegiate per parlare di questa ciclica ricorrenza, con una parte dell'opposizione che ad ogni livello fa della strumentalizzazione giudiziaria l'arma principale per contrastare l'avversario. L'Anm - conclude - ovviamente replica che non è vero niente, quando proprio quell'associazione negli anni ha sparato a zero contro vari governi, interferendo sull'iter delle leggi, scioperando spesso per condizionare il Parlamento".(Rin)