- "Il Pnrr targato governo Meloni mette 21 miliardi in più nel sistema Italia", scrive su X il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "I 300 milioni di euro aggiuntivi per rafforzare la competitività nel turismo confermano l’importanza di questa filiera per il governo, come ribadito anche al primo Forum internazionale del turismo", conclude.(Rin)