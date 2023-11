Cultura: oltre 31 mila visitatori a Roma per 13ma edizione Musei in musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati oltre 31 mila i visitatori che, nonostante le rigide temperature di ieri sera, hanno partecipato alla 13ma edizione di Musei in Musica 2023, la grande manifestazione dell’autunno cittadino conclusasi da qualche ora negli oltre 50 spazi della città aperti eccezionalmente in notturna, dalle 20 alle 2. Cittadini e cittadine di ogni età, turisti incuriositi e famiglie al completo hanno sfidato il freddo raggiungendo i grandi luoghi dell’arte e della cultura e scegliendo tra gli oltre 100 spettacoli musicali in programma. Lo comunica in una nota Zètema Progetto Cultura. Ad aprire la festa - prosegue la nota - è stata l’esibizione al Museo dell’Ara Pacis degli ospiti speciali di questa edizione, Francesco Renga e Nek Filippo Neviani, che alle ore 20.15 hanno accolto un folto pubblico davanti al monumento in onore di Augusto, cornice unica per un’esibizione suggestiva e coinvolgente. Circa 40’ minuti di live davanti a un pubblico festante che ha potuto cantare alcuni dei più grandi successi dei due artisti: da Meravigliosa, La tua bellezza a Il mio giorno più bello nel mondo di Francesco Renga a Almeno stavolta, Laura non c’è e Se io non avessi te di Nek Filippo Neviani. Nel mezzo L’infinito più o meno, brano tratto dal loro ultimo album realizzato insieme. Solo nei Musei Civici di Roma Capitale l’afflusso è stato di circa 16.416 visitatori con numeri conseguiti dai Musei Capitolini pari a circa 3 mila visitatori, i Musei di Villa Torlonia che hanno avuto circa 2 mila visitatori, il Museo dell’Ara Pacis che ne ospitati circa 3 mila e la Centrale Montemartini circa 2 mila. Significativi sono anche i dati di afflusso di altri spazi cittadini come il Polo Museale della Sapienza – Università di Roma che ha fatto registrare circa 6.500 visite durante l’apertura, il Palazzo delle Esposizioni con 600 circa e l’Acquario Romano – Casa dell’Architettura con 400 circa. (segue) (Com)